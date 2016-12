foto Ansa

00:58

- Un uomo è morto e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale sulla strada statale 336 all'altezza di Somma Lombardo (Varese). Secondo le prime ricostruzioni un'auto avrebbe urtato un'altra vettura, con a bordo un uomo che è deceduto prima dell'intervento del personale del 118. I due feriti, che non sarebbero in pericolo di vita, sono stati trasportati in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.