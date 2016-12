foto Ansa

19:05

- Per effettuare l'operazione dei 7 milioni di euro per l'investimento in Tanzania con i fondi della Lega, l'ex tesoriere, Francesco Belsito, indagato dalle procure di Milano, Napoli e Reggio Calabria avrebbe falsificato una delibera del partito. Belsito "avrebbe modificato cancellando il rigo" del testo, in cui si specificava che lui stesso aveva "un'autonomia di firma per le operazioni finanziarie sino a 150mila euro".