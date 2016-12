foto Ap/Lapresse 14:48 - Panico a bordo di un volo RyanAir partito da Bergamo e diretto a Nottingham che ha dovuto fare un atterraggio di emergenza in Germania dopo aver subito una depressurizzazione in cabina 15 minuti dopo il decollo. I passeggeri hanno sentito il pilota che lanciava l'Sos e visto le cime delle Alpi innevate sempre più vicine mentre l'aereo scendeva rapidamente a quota 3mila metri e le maschere dell'ossigeno si aperte per precauzione. - Panico a bordo di un volo RyanAir partito da Bergamo e diretto a Nottingham che ha dovuto fare un atterraggio di emergenza in Germania dopo aver subito una depressurizzazione in cabina 15 minuti dopo il decollo. I passeggeri hanno sentito il pilota che lanciava l'Sos e visto le cime delle Alpi innevate sempre più vicine mentre l'aereo scendeva rapidamente a quota 3mila metri e le maschere dell'ossigeno si aperte per precauzione.

Il fatto è accaduto mercoledì 4 aprile, lo ha comunicato la stessa compagnia aerea. Il volo RyanAir da Bergamo a Nottingham (Inghilterra) è poi stato costretto ad atterrare a Francoforte. Il Boeing 737-800 della RyanAir, decollato in mattinata alla volta dell'aeroporto di East Midlands (Nottingham), ha avuto il problema 15 minuti dopo il decollo. Non ci sono stati feriti.



Il comunicato della compagnia

"Il volo FR1703 da Milano a East Midlands ha dovuto effettuare uno scalo su Francoforte Hahn dopo che il capitano ha identificato un possibile problema alla pressurizzazione dell'aereomobile. Sono state attivate le maschere per l'ossigeno", sottolinea la compagnia e "l'aereo è sceso a quota 10.000 piedi, come da procedura consigliata". "L'aeromobile è atterrato alle 12.00 (ora locale), i passeggeri sono regolarmente sbarcati e successivamente hanno ricevuto assistenza". Un aereo sostitutivo li ha portati a East Midlands con un ritardo stimato di 4 ore. Ryanair si è scusata "vivamente con tutti i passeggeri che hanno subito il disagio e il ritardo", si legge nella nota.