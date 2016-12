- Un aperitivo con gli amici. Quello del farmacista 64enne Luigi Fontana, però, conteneva cianuro in quantità letale. Ora l'uomo si trova in coma, ricoverato alla clinica Città studi di Milano, e i medici non lasciano spazio alle speranze.

Per l'avvelenamento la polizia ha fermato un 50enne con l'accusa di tentato omicido. Si tratta di Gianfranco Bona, un piccolo imprenditore di Milano, che aveva con il farmacista un debito di 270 mila euro che non sapeva più come saldare. L'uomo ha confessato durante un interrogatorio: ''L'ho avvelenato per non pagare il debito''. Ed era stato lo stesso farmacista, un mese prima, a fornire il veleno all'amico.

Il particolare è stato precisato stamani dalla Squadra Mobile che indaga sul caso. Secondo la confessione, Gianfranco Bona lo ha avvelenato con la scusa di offrirgli un aperitivo, abitudine che tra i due, conoscenti da decenni, era abbastanza frequente. Bona ha portato un analcolico e un caffè, su un vassoietto, dal bar a fianco fino alla farmacia, e ha approfittato di quel tragitto per inserire la dose di veleno. La sostanza l'aveva procurata lo stesso dottore, perché l'amico imprenditore gli aveva detto di dover uccidere dei topi a casa sua.

Nel sangue del farmacista sono state riscontrate seimila parti di cianuro, una dose dodici volte superiore a quella letale. L'uomo, titolare della farmacia milanese di via delle Forze Armate, intorno alle 13.00 di lunedì 2 aprile, si era recato al bar di fronte per un aperitivo con gli amici. Appena bevuto il suo Crodino, Fontana ha smesso di respirare ed è crollato a terra. Immediatamente soccorso dagli uomini del 118, la vittima è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda per poi essere trasferito alla clinica Città Studi.