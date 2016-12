foto LaPresse

19:11

- Gli investigatori hanno sequestrato la documentazione nella cassaforte del tesoriere della Lega, Francesco Belsito, indagato per appropriazione indebita. L'apertura è stata disposta dai pm di Napoli e di Milano per l'inchiesta che ha portato ieri alla perquisizione della sede del Carroccio a Milano. Secondo i magistrati, i documenti sono "utili per l'indagine".