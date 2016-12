Crisi, a Milano e Roma altri due suicidi

foto Ansa Correlati Crisi, si allunga la lista dei suicidi

Altri due uomini si sono suicidati oggi nel nostro Paese per colpa della crisi. Un 51enne si è tolto la vita a Milano dopo aver perso il lavoro e dopo la separazione dalla moglie. Un altro, un imprenditore romano, si è ucciso alla periferia di Roma con un colpo di arma da fuoco. Negli ultimi tempi la sua impresa aveva problemi economici. Il bilancio dei "morti per la crisi" sale così a diciannove nel 2011.

A Milano Giuseppe Polignino si è impiccato alla trave di una cantina a uso comune nel condominio in cui viveva con gli anziani genitori da quando si era separato. A trovarlo è stata la madre, che in mattinata aveva denunciato la scomparsa del figlio di cui non aveva notizie dal 31 marzo.



Polignino era infatti uscito da casa sabato pomeriggio e incontrando il figlio gli aveva confessato di essere triste per le ultime vicessitudini. I genitori dell'uomo avevano cominciato a temere il peggio quando, domenica sera, hanno trovato gli oggetti personali del figlio (portafogli, cellulare) abbandonati in un'altra cantina della famiglia.



Il suicidio dell'imprenditore

L'imprenditore di Roma ha invece scelto di spararsi un colpo di arma da fuoco. Sembra che all'origine del gesto ci fossero problemi economici che avevano investito la sua attività. Nei giorni scorsi sempre a Roma un corniciaio si era impiccato perché la sua attività era in crisi.