foto Ansa

08:09

- Un vasto incendio che i vigili del fuoco non hanno ancora spento ha completamente distrutto il campo nomadi che si trova tra via Bonfadini e via Sacile a Milano, senza provocare alcun ferito. L'intera zona di circa 800-1000 mq è andata distrutta. Il campo di via Bonfadini, occupato abusivamente, si trovava in un'area destinata a lavori pubblici che doveva essere sgomberata perché interessata dal prolungamento della strada Paullese e di una fogna.