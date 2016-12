foto LaPresse

01:09

- Un uomo di 64 anni è stato investito da un motociclista mentre attraversava la strada in Corso San Gottardo a Milano. L'anziano è stato trasportato in condizioni gravissime al Policlinico, dove è ricoverato in prognosi riservata. L'incidente è avvenuto poco prima delle 21. Sul posto il personale del 118 e la polizia locale che dovrà accertare la dinamiche dei fatti.