foto Ansa

13:41

- "Mi è stato consegnato un avviso di garanzia in cui si dice che il movimento Lega Nord è indagato per finanziamento illecito. Queste cose dovranno poi essere provate. Per adesso non possiamo dire altro". Lo ha detto Francesco Belsito all'uscita dalla sua abitazione nel centro di Genova. "Non sono in grado al momento - ha commentato l'avvocato Paolo Scovazzi, legale di Belsito - di valutare il fondamento delle accuse. Devo ancora vedere il mio cliente".