foto Ansa

13:30

- Il tesoriere della Lega Francesco Belsito avrebbe distratto soldi pubblici "per sostenere i costi della famiglia Bossi". E' quanto si legge nel decreto di perquisizione eseguito dai finanzieri di Milano nell'ambito dell'inchiesta in cui è indagato il tesoriere del Carroccio. Nel documento si parla di "esborsi effettuati per esigenze personali di familiari del leader della Lega Nord. Si tratta di contanti o assegni circolari".