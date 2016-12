foto Ansa

12:49

- Nell'inchiesta che vede indagato il tesoriere della Lega, Francesco Belsito, si ipotizza siano stati presentati rendiconti irregolari per rimborsi elettorali ottenuti dal Carroccio ai presidenti di Camera e Senato. Questi ultimi sarebbero così stati tratti in inganno e quindi non hanno sospeso i rimborsi stessi. Nelle indagini della procura di Milano sono in corso accertamenti anche sull'ultimo rimborso elettorale, di circa 18 milioni di euro.