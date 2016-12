foto Ap/Lapresse

- Un 55enne del Milanese è stato fermato su richiesta della Procura di Lodi, in relazione all'omicidio dell'ex compagna, la 43enne Antonia Bianco, morta il 13 febbraio in ospedale a San Donato Milanese per quello che sembrava un malore. Gli accertamenti hanno invece evidenziato una lesione da punta al cuore: pare dunque che la donna sia stata uccisa con una stilettata. Il 55enne era già stato denunciato dalla ex compagna per stalking.