Milano, 60 intossicati in centro commerciale

foto Ansa 20:47 - Oltre 60 persone sono rimaste intossicate da una sostanza irritante all'interno di un centro commerciale di Rozzano, in provincia di Milano. Sul posto, secondo quanto fa sapere l'Areu, sono intervenute due automediche, tre mezzi di base e il mezzo di coordinamento per le maxiemergenze. Ad allertare i soccorsi una telefonata con cui si riferiva di persone colpite da malore, tutte con lacrimazione frequente e difficoltà respiratorie. - Oltre 60 persone sono rimaste intossicate da una sostanza irritante all'interno di un centro commerciale di Rozzano, in provincia di Milano. Sul posto, secondo quanto fa sapere l'Areu, sono intervenute due automediche, tre mezzi di base e il mezzo di coordinamento per le maxiemergenze. Ad allertare i soccorsi una telefonata con cui si riferiva di persone colpite da malore, tutte con lacrimazione frequente e difficoltà respiratorie.

Il centro commerciale in cui si è verificata l'emergenza è il Fiordaliso di Rozzano. Lo stabile è stato evacuato per precauzione dai Vigili del fuoco. Diverse squadre di pompieri stanno cercando di individuare il tipo di sostanza utilizzata da ignoti che avrebbe provocato i disturbi agli occhi e alla respirazione, ma, a quanto si apprende, potrebbe trattarsi di spray al peperoncino.



Alcuni testimoni, infatti, hanno raccontato di aver notato dei ragazzini scappare ridendo dal centro commerciale. Potrebbero essere stato proprio loro a spruzzare nei corridoi di vari reparti lo spray. Delle 60 persone coinvolte soltanto 45 hanno avuto bisogno di assistenza medica. Una persona è stata ricoverata, per gli altri non è stata necessaria l'ospedalizzazione.