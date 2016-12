- Nuovo blitz dell'Agenzia delle Entrate nei locali della movida milanese : oltre cento tra ispettori e agenti della polizia locale hanno effettuato una serie di controlli in ristoranti, pub e bar situati nelle strade più frequentate della vita notturna del capoluogo lombardo. Nel mirino i registratori di cassa e i contratti del personale. "Non hanno nemmeno aspettato che la clientela se ne andasse" si è lamentato uno dei ristoratori controllati.

Dalle verifiche eseguite nei locali notturni milanesi in cui è intervenuta la Siae è emersorispetto al sabato precedente. "Da qui - spiega la Siae - discenderà anche un recupero in termini di pagamento dei diritti d'autore". Nel blitz sono state controllate anche le auto di grossa cilindrata.Il blitz nei locali della movida tra cui 8 discoteche ha evidenziato anche cheper riprodurre i pezzi originali degli autori. Lo ha spiegato i responsabile lombardo della Societa' degli autori ed editori, Gennaro Milzi. I dj, le cui generalità sono state registrate, dovranno mettersi in regola con il pagamento dell'autorizzazione che costa 200 euro annui.Un blitz simile era stato messo a segno circa due mesi fa, il 29 gennaio, tra i Navigli, Brera, corso Como, corso Garibaldi e corso Vercelli. Sabato altri controlli erano stati effettuati a Firenze. Nel mirino, in particolare, le botteghe orafe a Ponte Vecchio.