Milano, corteo concluso senza danni rilevanti

Il corteo

"Nudista" tra i manifestanti 10:08 - Il corteo "Occupyamo Piazza Affari" che nel pomeriggio ha sfilato per le vie di Milano per circa quattro ore, si è concluso davanti alla Borsa, "simbolo - come lo hanno definito i manifestanti - dello strapotere delle banche e dalla finanza". Il corteo di protesta contro il governo Monti sarebbe stato composto da circa 5mila persone.

Presenti diverse formazioni e partiti della sinistra, come il Prc (era presente il segretario Paolo Ferrero), Sinistra Critica, i Comunisti Italiani (ha sfilato anche Rizzo) ma anche molti movimenti sindacali di base, una delegazione della Fiom, e gruppi di operai.



Corteo arrivato a Piazza Affari

La testa del corteo - Occupyamo Piazza Affari - è arrivata nella piazza che ospita la sede della Borsa Italiana. Solo una piccola parte del corteo è arrivata a destinazione perché lo spazio è gia quasi pieno. Su un furgone ai piedi di palazzo Mezzanotte, alcuni lavoratori si stanno alternando in discorsi contro la crisi finanziaria, le banche e il governo Monti.



Detriti davanti alla sede di Unicredit

Durante una sosta in piazza Cordusio, a Milano, centro nevralgico della finanza italiana, alcuni manifestanti del corteo di "Occupyamo Piazza Affari" hanno rovesciato dei secchi di detriti di fronte alla sede di Unicredit.



Blitz a filiale Unicredit, fuoco su vetrina

Un breve blitz nei confronti di un'agenzia bancaria del gruppo Unicredit è stato messo a segno pochi minuti fa a Corcetta, in corso di Porta Romana. Una serie di scritte e della schiuma poliuretanica espansa hanno preso fuoco creando un principio d'incendio subito spento dagli stessi dimostranti. Su una delle vetrate è stata scritta la frase "Monti servo", mentre all'ingresso sono stati posti due pannelli di compensato con lo scopo di renderne difficoltoso l'ingresso.



"Occupyamo Piazza Affari"

E' partito attorno alle 14,30 il corteo "Occupyamo Piazza Affari". "Siamo il 99% e siamo in credito", è uno degli slogan della manifestazione. Il corteo, verso Piazza Affari, vede la partecipazione di diversi movimenti arrivati da diverse citta' d'Italia.



Striscione contro la Bce

Sintetizzano le principali anime dei manifestanti lo striscione sul camion in testa al corteo di Milano contro la Bce e il "saluto" ai militanti No-Tav della Valsusa. Il primo riporta la frase: "No ai diktat della Bce e del governo Monti-Napolitano" e riporta il motivo ideologico prevalente del corteo, centrato sulla "occupazione" di Piazza Affari "come simbolo del potere della finanza". Ma all'apertura del corteo sono stati più volte citati "i popoli della Valsusa", i No-Tav con lo slogan ricorrente "Giù le mani dalla Valsusa".



Cub: contro l'interesse del capitale

"Non si tratta di discutere verso quale sistema di capitalismo andare, ma al contrario di discutere del superamento di un sistema fondato sull'interesse del capitale. Bisogna subito attivare una politica economica fondata sui beni comuni che eviti di far pagare la crisi ai lavoratori e ai pensionati". Parola del coordinatore nazionale della Confederazione di base, Piergiorgio Tiboni, durante il corteo "Occupyamo Piazza Affari". "L'articolo 18 dovrebbe essere rafforzato e esteso - ha sottolineato Tiboni - e per trovare risorse bisognerebbe finalmente applicare una patrimoniale, abbattere le spese militari che sono inutili e utilizzare il 'tesoro' in lingotti d'oro della Banca d'Italia".



Manifestazione contro Formigoni

In mattinata c'è stato il sit-in promosso da Giuseppe Civati, consigliere regionale che chiede le dimissioni del governatore Roberto Formigoni e il ritorno anticipato alle urne per la Lombardia. Alla manifestazione hanno aderito il Pd, i Radicali, Idv e Sel. Tra i vip presenti Claudio Bisio, lo scrittore Gianni Biondillo, l'imprenditore e politico Piero Bassetti e Nando Dalla Chiesa.



Anche il Pdl manifesta contro Pisapia

Presidio a pPiazza della Scala, invece, organizzato dal Pdl Milano contro la vendita della Sea deciso dalla giunta Pisapia. Presente tutto il gotha del partito: il coordinatore Giulio Gallera, Carlo Masseroli, Giovanni De Nicola, Raffaele Cattaneo e Giorgio Straquadanio.