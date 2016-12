Sciolta nell'acido, sei ergastoli per l'omicidio della collaboratrice di giustizia Lea Garofalo

foto Da video Correlati "Nessuna pietà per mio padre"

La 'ndrangheta non c'entra 21:43 - Sono stati tutti condannati all'ergastolo i 6 imputati accusati dell'omicidio di Lea Garofalo, la collaboratrice di giustizia sequestrata, torturata e sciolta in 50 chili di acido nel novembre del 2009 nel Milanese. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Milano che oggi ha condannato al carcere a vita l'ex compagno della donna e gli altri 5 imputati. - Sono stati tutti condannati all'ergastolo i 6 imputati accusati dell'omicidio di Lea Garofalo, la collaboratrice di giustizia sequestrata, torturata e sciolta in 50 chili di acido nel novembre del 2009 nel Milanese. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Milano che oggi ha condannato al carcere a vita l'ex compagno della donna e gli altri 5 imputati.

I giudici della Prima Corte d'Assise hanno poi condannato l'ex compagno di Lea, Carlo Cosco, e Vito Cosco a 2 anni di isolamento diurno, mentre Giuseppe Cosco, Carmine Venturino, Rosario Curcio e Massimo Sabatino ad un anno di isolamento diurno.



I danni patiti dalle parti civili, hanno stabilito i giudici, verranno determinati in separata sede. Come provvisionale, però, gli imputati dovranno risarcire la figlia della vittima, Denise Cosco per 200mila euro, 25mila al Comune di Milano.



La figlia Denise: "Pagina di giustizia e verità"

"Il fatto più importante oggi è che una giovane ragazza a cui hanno ucciso la mamma ha avuto il coraggio di essere testimone di giustizia. Ha rotto la paura e l'omertà e ha portato il suo contributo a scrivere una pagina di giustizia e verità". E' questo il pensiero che Denise, la figlia di Lea Garofalo, esprime attraverso il suo legale Vincenza Rando. La ragazza ventenne ha atteso "nascosta" per motivi di sicurezza, la sentenza di condanna per l'omicidio della madre, scomparsa nel novembre del 2009. Il legale, emozionato, ha sottolineato l'intelligenza e il coraggio di Denise, che si è costituita parte civile "contro" il padre imputato nel processo e sottolineato che il Paese deve essere orgoglioso di una ragazza come lei.