foto Afp

00:56

- Un giovane brasiliano è stato arrestato per aver ricattato una 40enne di Morbegno (Sondrio) della quale era stato a lungo l'amante. Quando la donna, sposata e con figli, aveva troncato la relazione, lui le aveva chiesto 30mila euro per non mettere in rete il video e le foto scattate durante i loro incontri hard. La donna però non ha ceduto e si è rivolta all'avvocato. Così è scattata la denuncia terminata con l'arresto disposto dal gip.