foto Ap/Lapresse

21:25

- Una 24enne marocchina disabile è stata trovata in una stanza chiusa con un lucchetto e con segni di percosse e maltrattamenti sul corpo. La giovane è stata accompagnata all'ospedale per accertamenti mentre i genitori sono stati arrestati. A fare la scoperta della ragazza, a Montichiari, nel Bresciano, sono stati poliziotti e carabinieri che cercavano droga nell'appartamento in cui la giovane viveva con il fratello e i genitori.