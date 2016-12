foto LaPresse

10:40

- Nel luogo in cui, la scorsa notte, a Milano, è scoppiato l'incendio che ha mandato in tilt una centralina di smistamento delle ferrovie, sono state trovate una scritta "No Tav" e una bottiglia di benzina. La polfer sta indagando sull'episodio, mentre pare che i rallentamenti sui treni siano contenuti.