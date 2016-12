Le donne del paesino della provincia di Bergamo avevano chiesto la chiusura del locale perché all'interno erano molti i minorenni che assistevano agli spettacoli definiti pornografici. E il caso ovviamente è mediaticamente montato. Fino alla risposta di una delle protagoniste che in un forum sul sito del quotidiano Bergamonews ha voluto dire la sua: "Sono laureata con 110 fuori sede (650 Km da casa) mentre lavoravo 60 ore la settimana, sono in procinto di matrimonio e l'unica relazione prima dell'attuale è durata 8 anni e sicuramente non è finita per terzi incomodi. Non dico che il fine giustifica i mezzi ma non è colpa mia se in questa società penosa l'unico modo per avere una parvenza di reddito è fare ANIMAZIONE (E NON PORNO!!!) mentre tengo la mia sudata laurea in tasca!".Insomma, una risposta per le rime alle signore che cercano di proteggere la morale dei propri pargoli. Ma la ragazza di insinuazioni sessuali non ne vuole proprio sentire parlare soprattutto quando vengono chiamati in causa i suoi genitori rei di non averla educata in maniera corretta: "Per quanto riguarda i miei genitori, spesso vengono con me quando faccio serate in zona e giudicare una persona o la sua moralità per una foto o per commenti di MADRI INDIGNATE (che dovrebbero invece preoccuparsi degli acidi, coca e delle canne che i loro bravi bimbi minorenni fumano tutta sera) è davvero ipocrita quanto riduttivo"."Finisco all'una di notte e all'1.30 sono a letto col mio uomo il quale mi conosce talmente bene da fidarsi ciecamente. Prima di puntare il dito - dice ancora la ballerina - forse dovreste sapere cosa faccio della mia vita nelle 165 ore settimanali rimanenti perché non ho molto di cui vergognarmi se non un costume da finto gangster che avevo sabato e che di nudo non mostrava proprio niente! La parte ipocrita e benpensante della società si basa evidentemente su quei pregiudizi o stereotipi che vogliono una "cubista" 20enne ed ignorante. Beh, mi spiace deludere le vostre aspettative”.