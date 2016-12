foto LaPresse

00:48

- Un cadavere è stato trovato in un cantiere edile abbandonato a Milano. Il corpo di Stefano B., 49 anni, era in avanzato stato di decomposizione. Secondo la polizia potrebbe trattarsi di un clochard che ha trovato riparo nel cantiere. Il riconoscimento del cadavere è stato possibile grazie ad alcuni certificati ospedalieri trovati nelle tasche dell'uomo che era stato ricoverato per stato d'ebbrezza e soffriva di cirrosi epatica.