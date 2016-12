Ogni weekend il locale è invaso dai giovani della zona, che si intrattengono con le bariste in abiti molto succinti. Non una novità, certo. Se non fosse che molti di loro non hanno nemmeno 18 anni.



Su Facebook del resto le foto non lasciano molti dubbi sul tono delle serate al "People cafè" di Dorga. E le madri dei clienti under 18 hanno così deciso di andare a protestare in comune. Il sindaco ha fatto sapere di non poter intervenire sull'abbigliamento delle cameriere, ma ha promesso verifiche su eventuali disturbi alla quiete pubblica o infrazioni alla legge sulla somministrazione di alcolici ai minorenni.



Dal suo canto il titolare del locale ha negato l'esistenza di qualsiasi problema, ma ha già promesso che farà sparire dalla pagina Facebook del bar le foto che possono riguardare clienti minorenni.