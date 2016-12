foto Ansa 16:47 - Telecom Italia risulta indagata per la legge sulla responsabilità amministrativa nell'ambito di un'inchiesta della procura di Milano su una presunta truffa sulle sim false. L'atto è stato notificato all'a.d. Marco Patuano. Intanto i carabinieri sono nella sede della società. Risultano indagati 99 tra dipendenti e manager. Dalle indagini sarebbe emerso che l'azienda ha tratto un ingiusto profitto nel 2008 di circa 231 milioni di euro. - Telecom Italia risulta indagata per la legge sulla responsabilità amministrativa nell'ambito di un'inchiesta della procura di Milano su una presunta truffa sulle sim false. L'atto è stato notificato all'a.d. Marco Patuano. Intanto i carabinieri sono nella sede della società. Risultano indagati 99 tra dipendenti e manager. Dalle indagini sarebbe emerso che l'azienda ha tratto un ingiusto profitto nel 2008 di circa 231 milioni di euro.

Sono 99, tra cui 12 tra manager e dipendenti Telecom, gli indagati nell'inchiesta della procura di Milano su un giro di carte sim falsamente intestate, spesso a persone inesistenti o con identità fittizia, e nella quale risulta coinvolta la società. Tra i reati contestati quelli di associazione per delinquere, ricettazione e falso.



Gli inquirenti hanno notificato l'avviso di garanzia anche all'a.d. Marco Patuano, in quanto legale rappresentante di Telecom. Per lui, spiegano fonti investigative, si tratta solo di un atto dovuto anche perché i fatti contestati vanno dal 2001 al 2008 quando Patuano non era ancora amministratore delegato del gruppo. A coordinare l'indagine è il pm Francesco Cajani.



Milioni di schede Sim usate illecitamente

Sono nell'ordine di milioni le schede sim vendute da Telecom soprattutto attraverso l'ex canale etnico (poi chiuso,ndr) per la maggior parte a persone inesistenti che sarebbero poi state usate, in parte, anche per la commissione di reati, soprattutto informatici. Le schede usate, infatti, erano intercettabili ma rendevano quasi impossibile l'identificazione. E' quanto emerge negli ambienti giudiziari dopo che i carabinieri hanno notificato nella sede milanese di Telecom l'avviso di conclusione delle indagini a 99 indagati oltre alla società.



Società si costituisce parte civile

Telecom è "parte lesa, si costituirà parte civile nei confronti di tutti gli imputati". Lo sottolinea il gruppo in una nota in cui ricorda di aver presentato già nel 2008 "in qualità di parte offesa, due atti di denuncia-querela e sin dalla fase di avvio delle indagini di aver provveduto a sospendere i 14 dipendenti (nessuno dei quali dirigente) che risultavano all'epoca coinvolti e che risultano oggetto dell'attuale procedimento giudiziario".