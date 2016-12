Aldo Moro, all'asta volantini delle Brigate Rosse

foto Ansa Correlati Aldo Moro, all'asta i volantini del rapimento

E' giusto mettere in vendita i volantini delle Brigate Rosse? 10:09 - La casa d'Aste Bolaffi mette in vendita i 17 volantini delle Brigate Rosse che documentano la tragica vicenda del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro di cui quest'anno ricorre il 34/esimo anniversario. I comunicati ciclostilati hanno come intestazione la scritta Brigate Rosse con al centro la stella a cinque punte. I volantini, che sono stati trovati in un'ex Casa del popolo tra materiale destinato al macero, hanno come base d'asta 1.500 euro. - La casa d'Aste Bolaffi mette in vendita i 17 volantini delle Brigate Rosse che documentano la tragica vicenda del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro di cui quest'anno ricorre il 34/esimo anniversario. I comunicati ciclostilati hanno come intestazione la scritta Brigate Rosse con al centro la stella a cinque punte. I volantini, che sono stati trovati in un'ex Casa del popolo tra materiale destinato al macero, hanno come base d'asta 1.500 euro.

I comunicati degli anni tra il 1974 e il 1978 all'epoca furono recapitati nelle redazioni dei giornali e, prima del sequestro, spesso distribuiti anche davanti alle fabbriche. I primi, a fondo pagina recavano la scritta: "Leggere - Far circolare - Passare all'azione". Sono stati trovati in buono stato e conservati in un faldone perché sul lato sinistro avevano dei buchi. Fino a domenica sono stati esposti alla Fiera del Libro Antico, alla Permanente di Milano.



Nel lotto che andrà all'asta il 29 marzo c'è il comunicato numero 6 del 15 maggio 1978, presumibilmente scritto da Mario Moretti che annunciava la fine del processo ad Aldo Moro avvenuto nella cosiddetta prigione del popolo: "L'interrogatorio del prigioniero Aldo Moro è terminato ... Stendere una cappa di terrore controrivoluzionario sull'intera società à l'unico sistema con cui questo Stato, questo regime Dc sorretto dall'infame complicità dei partiti cosiddetti di 'sinistra' vorrebbe soffocare e allontanare lo spettro di un giudizio storico che il proletariato ha già decretato ..."



"Per quel che ci riguarda - proseguiva il comunicato delle Brigate Rosse - il processo ad Aldo Moro finisce qui. Processare Aldo Moro non è stato che una tappa, un momento del più vasto processo allo stato e al regime che è in atto nel paese e che si chiama: GUERRA DI CLASSE PER IL COMUNISMO. Le responsabilità di Moro sono le stesse per cui questo Stato è stato processato. La sua colpevolezza è la stessa per cui la Dc ed il suo regime saranno definitivamente battuti, liquidati e dispersi dall'iniziative delle forze comuniste combattenti. Non ci sono dubbi. ALDO MORO E' COLPEVOLE E VIENE PERTANTO CONDANNATO A MORTE".



E' giusto mettere in vendita documenti come questi?

La notizia della vendita all'asta dei comunicati ciclostilati delle Brigate Rosse sta sollevando diverse reazioni. Per prima è insorta l'associazione vittime del terrorismo che ritiene il fatto un'offesa e annuncia che, il giorno dell'asta, sarà a Milano a protestare. Per altri si tratta di documenti da conservare in un museo e da non mettere in vendita. Per altri ancora, come Maurizio Piumatti, direttore della casa d'aste Bolaffi, i volantini "sono molto interessanti perché appartengono ad un periodo della storia della Repubblica per cui abbiamo deciso di proporli".