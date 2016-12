Como,ragazza aggredita e violentata dopo aver acquistato sigarette a un distributore

foto Dal Web

- Brutta avventura per una ragazza di 20 anni, aggredita e violentata nella notte tra sabato e domenica a Cantù, nel Comasco. All'aggressione, denunciata ai carabinieri, ha assistito una coetanea con la quale la giovane era uscita verso l'una di notte per andare a prendere le sigarette ad un distributore automatico. Dopo la violenza, consumata in un luogo isolato, l'aggressore si è dato alla fuga ed è tuttora ricercato.