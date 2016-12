foto Giornale di Vimercate Correlati Gli scatti sexy della coordinatrice del Pd 12:25 - A Cornate d'Adda, paesino all'estremo confine tra le province di Monza e Bergamo, è conosciuta quale coordinatrice del Pd; ora però il suo nome ha varcato i confini locali. A causa non delle sue battaglie politiche, ma per alcune fotografie sexy che la 43enne Oriana Galasso ha pubblicato sul suo profilo Facebook e che - oltre a molti complimenti - hanno suscitato non poche polemiche. - A Cornate d'Adda, paesino all'estremo confine tra le province di Monza e Bergamo, è conosciuta quale coordinatrice del Pd; ora però il suo nome ha varcato i confini locali. A causa non delle sue battaglie politiche, ma per alcune fotografie sexy che la 43enne Oriana Galasso ha pubblicato sul suo profilo Facebook e che - oltre a molti complimenti - hanno suscitato non poche polemiche.

La coordinatrice del Pd, racconta il settimanale locale Giornale di Vimercate, ha pubblicato i propri scatti osè sul social network senza alcuna protezione, lasciando le fotografie in libera visione a chiunque. E in paese c'è voluto poco perché la notizia si diffondesse, varcando presto anche i confini della cittadina.



La Galasso ha ovviamente incassato i complimenti di molti, che hanno apprezzato le immagini sexy, ma non tutti hanno apprezzato l'exploit in déshabillé di un esponente politico. I commenti devono essere arrivati velocemente all'orecchio della coordinatrice locale del Pd, che ha rimosso le immagini da Facebook, spiegando ai conoscenti di aver posato per quegli scatti quasi per gioco insieme a un'amica, ma senza alcun intento volgare, e dicendo di sperare che questo "contrattempo" non comprometta il suo impegno politico.