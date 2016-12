foto Ansa

- Blitz in Valtellina e Valchiavenna sull'esempio di quelli condotti di recente a Cortina d'Ampezzo, Milano e a Roma. Li ha effettuati la Guardia di Finanza del comando provinciale di Sondrio nel weekend, a caccia in particolare di commercianti che non emettono scontrini e ricevute fiscali. Un commerciante su 5 di quelli controllati, è stato multato, sono stati scoperti 3 lavoratori in nero e 2500 prodotti sono stati sequestrati.