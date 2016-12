Lapo Elkann in panne sulla Milano-Serravalle

foto Olycom 17:34 - Lapo stupisce ancora. Stamattina alcuni automobilisti osservavano increduli il rampollo Fiat in autostrada. Il motivo? Lapo si è scordato di fare il pieno ed è rimasto in panne lungo la Milano-Serravalle. La sua discreta Ferrari mimetica è stata ferma sulla corsia d'emergenza dell'autostrada per quasi un'ora, finchè non sono intervenuti il carroattrezzi e una pattuglia di Polstrada. - Lapo stupisce ancora. Stamattina alcuni automobilisti osservavano increduli il rampollo Fiat in autostrada. Il motivo? Lapo si è scordato di fare il pieno ed è rimasto in panne lungo la Milano-Serravalle. La sua discreta Ferrari mimetica è stata ferma sulla corsia d'emergenza dell'autostrada per quasi un'ora, finchè non sono intervenuti il carroattrezzi e una pattuglia di Polstrada.

Dopo le polemiche per la sua propensione alla sosta selvaggia, la sua stravaganza in fatto di livree automobilistiche, Lapo non riesce a non stupire ogni volta che appare in pubblico.