Sondrio,incendio in un condominio: un morto

foto Ansa 09:17 - Tragedia nella notte a Sondrio. Al terzo piano di un condominio è divampato un incendio. Il bilancio è di un morto e di diverse persone accompagnate all'ospedale per accertamenti dopo l'intossicazione da fumi. Nessuno sarebbe in gravi condizioni. I vigili del fuoco e gli agenti della questura sono riusciti a mettere in salvo numerosi inquilini che dormivano nello stabile.

Per un uomo di 76 anni, purtroppo, non c'è stato invece nulla da fare: è morto poco dopo il ricovero all'ospedale, in conseguenza, probabilmente, della forte intossicazione da fumo.



I vigili del fuoco del comando provinciale di Sondrio sono stati impegnati sul posto dalle 3.15, quando è scattato l'allarme in caserma, fino alle 5.10 per domare il rogo; l'intera zona, durante le operazioni di soccorso, è stata isolata dal resto della città dalle volanti della polizia.