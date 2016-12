foto Ansa

00:48

- Un marocchino di 34 anni è in gravissime condizioni a seguito di una coltellata all'addome inferta da un connazionale di 28 anni. La lite è scoppiata all'esterno del "Tropical", locale in via Ricciarelli 24. La vittima è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Carlo dove è stata operata d'urgenza. L'aggressore è stato invece fermato dalla polizia.