foto LaPresse

06:15

- Un anziano è stato investito e ucciso ieri sera in alta Valtellina da un'auto che poi e fuggita. La vittima, Antonio Gurini, 74 anni, di Valdidentro (Sondrio), è stata travolta mentre si apprestava ad attraversare la strada per rincasare. Ora i carabinieri della caserma di Bormio e de Nucleo operativo di Tirano sono impegnati in una vera e propria caccia all'uomo per cercare di individuare il conducente dell'auto pirata.