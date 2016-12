Cremona, maxi frode fiscale: applicate per la prima volta misure antimafia a un evasore

foto Ansa 11:54 - Da oltre dieci anni aveva organizzato e gestito un’ingente frode fiscale e contributiva, con un giro di fatture false di oltre 600 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Cremona, applicando le misure di prevenzione previste dal nuovo Codice antimafia, ha sequestrato a suo carico beni e proprietà per oltre 25 milioni di euro. - Da oltre dieci anni aveva organizzato e gestito un’ingente frode fiscale e contributiva, con un giro di fatture false di oltre 600 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Cremona, applicando le misure di prevenzione previste dal nuovo Codice antimafia, ha sequestrato a suo carico beni e proprietà per oltre 25 milioni di euro.

L'uomo, L.S. di Spino d’Adda (CR), ex facchino-macellatore di 53 anni, nel corso degli anni è riuscita ad accumulare un ingente patrimonio, tra cui un'azienda agricola con 17 terreni e vigneti, un allevamento di cavalli, 7 immobili, tre lussuosi bar nel centro di Lodi, una collezione d'auto d’epoca, diverse autovetture di lusso, tra le quali Ferrari e Porsche, uno yacht RIVA di 28 metri di lunghezza del valore di quasi 5 milioni di euro, oltre a disponibilità finanziarie per circa 1.000.000 di euro. Inoltre l'uomo è risultato proprietario di 3 posti-barca nel porto di Genova, per 1,2 milioni di euro, e un caravan per il trasporto di cavalli, per 350.000 euro.



Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Cremona su richiesta della Procura della Repubblica di Crema, è l’ultima tappa di un’indagine del Nucleo di Polizia Tributaria di Cremona che nell’estate scorsa ha smantellato un’organizzazione criminale dedita, sin dal 2000, alla gestione irregolare di 800 lavoratori e operante attraverso una filiera di cooperative di lavoro costituite al solo scopo di sottrarre al fisco le decine di milioni di euro di imposte dovute.



I finanzieri hanno evidenziato la sussistenza a carico dell’organizzatore della frode dei requisiti di "pericolosità sociale", così per la prima volta, in un caso di evasione fiscale, sono stati applicati i relativi provvedimenti: la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e la confisca dei beni sproporzionati rispetto alla posizione reddituale. L'uomo dovrà ora giustificare il patrimonio accumulato e il tenore di vita. Se non saprà fornire adeguate giustificazioni, il Tribunale di Cremona avrà un anno di tempo per decidere se i beni accumulati debbano essere confiscati.