San Raffaele, i "beni" di don Verze' all'asta: ville, resort, fenicotteri e canguri

foto LaPresse Correlati suicida il vice di don Verzé

E' morto don Verzé 08:52 - I commissari del San Raffaele, dopo un anno di lavoro, hanno stilato il lungo elenco di beni del gruppo di Don Verzé che sarà messo all'asta per coprire, in parte, i 953 milioni di euro di debiti accumulati. Un insieme eterogeneo di beni che viene valutato in 710 milioni. Nell'elenco troviamo ville, vigneti, aerei ma anche animali esotici acquistati per un progetto di pet-therapy. - I commissari del San Raffaele, dopo un anno di lavoro, hanno stilato il lungo elenco di beni del gruppo di Don Verzé che sarà messo all'asta per coprire, in parte, i 953 milioni di euro di debiti accumulati. Un insieme eterogeneo di beni che viene valutato in 710 milioni. Nell'elenco troviamo ville, vigneti, aerei ma anche animali esotici acquistati per un progetto di pet-therapy.

Come riferisce Repubblica, escludendo la struttura sanitaria, opzionata da Rotelli per 405 milioni, sono diversi i beni non esplicitamente sanitari che devono trovare un compratore: dall'aereo aziendale alle ville in Sardegna, un hotel di lusso in Costa Smeralda fino al resort con piscina sulla costa del Brasile, vicino a Salvador de Bahia, valutato 5,7 milioni.



Ma anche diverse proprietà agricolo-turistiche, tra cui una villa costruita vicino all'erigendo centro medico di Olbia, valutata 7,9 milioni di euro, e una decina di ettari di olivi e vigneti ad Illasi, nel Veronese, paese di origine di Don Verzé che qui è stato anche tumulato dopo la morte improvvisa dello scorso 31 dicembre.



Mille ettari a mango e uva comprati in Brasile andranno al socio Roberto Cusin per un solo euro a condizione che si faccia carico del debito accumulato di 16 milioni. Infine gli animali: vi sono lama, fenicotteri e un canguro wallaby: valore stimato 577mila euro