Boni, Formigoni: "Nulla addebitato contro me"

foto LaPresse Correlati Tangenti,indagato il leghista Boni

Boni indagato, la prima pagina de La Padania

Tangenti, gli indagati al Pirellone

Tangenti Lombardia, arrestato vicepresidente Nicoli Cristiani 12:31 - "Non c'è nulla di addebitato contro di me e contro la giunta, Boni dovrebbe spiegarsi pubblicamente visto che dice di essere estraneo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, intervistato da Tgcom24 dopo l'inchiesta che ha coinvolto il presidente del Consiglio regionale. "Boni ha detto che può dimostrare la sua totale estraneità. Se emergerà un danno contro la Regione Lombardia ci costituiremo parte civile".

"No a scaricabarile tra partiti"

"C'è una questione morale su cui è bene che tutti, non certo solo la politica, riflettano", ha aggiunto il presidente della Regione Lombardia. Tutti insieme questi, ha sottolineato Formigoni, "sono fatti dolorosissimi che indeboliscono il sistema e la fiducia dei cittadini, non ci deve essere un gioco di scaricabarile fra i partiti".



"La nostra azione di governo proseguirà"

"Di fronte alle richieste di elezioni anticipate da parte dell'opposizione, il governatore lombardo ha poi replicato: "Stiamo ottenendo risultati importanti, la nostra azione di governo proseguirà". Secondo Formigoni, quattro incriminazioni su cinque membri dell'ufficio di presidenza "determinano certo un quadro grave, ma ricordo che le responsabilità sono personali e non toccano l'attività della Giunta".



"Aspetto che sia Boni a parlarmi"

Alla domanda di Tgcom24 su cosa sta succedendo in Lombardia, Formigoni risponde:" Ricordiamo che il primo a finire nei guai è stato il mio competitore Penati contro il quale sono state mosse accuse pesantissime. Ora ci sono persone contro cui sono state mosse accuse gravi e se saranno verificate dovranno essere sanzionate. Non ho parlato con Boni e mi attendo che sia lui a spiegarsi pubblicamente visto che ha sostenuto al sua totale estraneità".