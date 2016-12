foto Dal Web

- Cinque euro a testa per una corsa in radiobus, fuori orario e fuori servizio. Un 'pizzo' in piena regola quello chiesto da un'autista Atm di Milano, che aspettava - oltre il proprio turno - i passeggeri all'uscita del locale Vanilla, in via Turati, e in cambio di denaro 'offriva' un passaggio a casa. Il conducente è stato denunciato.