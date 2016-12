foto Ansa

- Dall'inchiesta che vede indagato per corruzione il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Davide Boni, i pm sospettano che dei soldi siano arrivati alla Lega Nord, attraverso un sistema di tangenti, tramite l'esponente locale del Carroccio Marco Paoletti. Per la procura inoltre Davide Boni e il collaboratore Dario Ghezzi "utilizzavano gli uffici della Regione come luogo di incontro per concludere accordi nonché per la consegna dei soldi".