foto Ansa

15:03

- Potrebbero essere a una svolta le indagini sull'omicidio di una sudamericana, uccisa per strada a Piacenza dal killer che poi è scappato in bici. Un uomo, di cui si stanno accertando le generalità, si è sparato alla testa, in una cantina nel centro città, con una pistola che sembra essere quella usata per ammazzare stamattina la donna.