La telefonata al 112 11:50 - Francesca Alleruzzo, una delle vittime del Mario Albanese la controllava con telefonate, sms e minacce: "O mia o di nessun altro", ripeteva ossessionato. Per questo, convinta da una amica, Francesca aveva deciso di rivolgersi alla polizia. Una denuncia che non è riuscita a fare. - Francesca, una delle vittime del massacro di Brescia , viveva nel terrore. La donna, separata da due anni, era convinta che l'ex marito potesse far del male a lei e alle figlie.la controllava con telefonate, sms e minacce: "O mia o di nessun altro", ripeteva ossessionato. Per questo, convinta da una amica, Francesca aveva deciso di rivolgersi alla polizia. Una denuncia che non è riuscita a fare.

Il passo che avrebbe voluto fare era chiedere al questore un ammonimento, un provvedimento, racconta il Corriere della Sera, per cercare di limitare gli atteggiamenti persecutori dell'ex marito. "Mi ha assicurato che l'avrebbe fatto", racconta l'amica del cuore.



Perseguitata e minacciata

Mario Albanese, che non accettava il fallimento del proprio matrimonio, qualche notte fa si era intrufolato in casa della ex, alle tre di mattina. La sua era diventata una vera e propria ossessione. Una volta le chiese dove fosse. "Ai giardini con le bambine", rispose Francesca. Dopo un po' le arrivò un altro sms: "Ti ho cercato ma non ti ho trovata".



La donna viveva letteralmente nel terrore. "Non ho mai cambiato la serratura di casa proprio per il timore che mi potesse uccidere", confidò a una amica. "Dei soldi non mi interessa niente, voglio soltanto essere lasciata in pace".