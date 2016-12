foto LaPresse

21:42

- Una bambina cinese di cinque anni è ricoverata in condizioni gravi all'ospedale Fatebenefratelli dopo essere stata investita da una Audi che stava entrando nel passo carraio di uno stabile in via Forze armate a Milano. La piccola, secondo la ricostruzione dei vigili urbani, era sfuggita all'attenzione dei genitori, che si trovavano in un negozio vicino, ed è stata travolta dalla vettura. Il conducente, un milanese di 41 anni, non è riuscito a vederla.