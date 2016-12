foto Ap/Lapresse

- Mario Albanese, il camionista 34enne che ha ucciso l'ex moglie, il suo nuovo compagno, la figlia di lei e il suo fidanzato, è risultato positivo al narcotest. Albanese, infatti, subito dopo l'arresto, è stato portato in ospedale per una serie di esami. Da indiscrezioni in ambienti sanitari si è appreso che i primi riscontri su una eventuale assunzione di sostanze psicotrope sarebbe positiva.