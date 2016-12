Anziane sorelle scippate, una delle due muore

foto LaPresse 16:58 - Stavano facendo una passeggiata in centro a Milano, quando sono state aggredite da due scippatori, che hanno strappato la borsetta alla più giovane delle due. Poi le anziane sorelle sono finite in ospedale. Nella notte una delle due, la maggiore, è morta: pur non essendo lei la scippata, era infatti caduta a terra procurandosi delle lesioni non gravi. Secondo quanto spiegato in Questura però la donna, Gigliola Baratto, 84 anni, era cardiopatica. - Stavano facendo una passeggiata in centro a Milano, quando sono state aggredite da due scippatori, che hanno strappato la borsetta alla più giovane delle due. Poi le anziane sorelle sono finite in ospedale. Nella notte una delle due, la maggiore, è morta: pur non essendo lei la scippata, era infatti caduta a terra procurandosi delle lesioni non gravi. Secondo quanto spiegato in Questura però la donna, Gigliola Baratto, 84 anni, era cardiopatica.

La donna stava passeggiando in via Giotto con la sorella 78enne quando due giovani in scooter si sono avvicinati strattonando la sorella per prenderle la borsa.



Le due donne camminavano a braccetto e Gigliola ha perso l'equilibrio cadendo a terra. Sul momento le sue condizioni non sono sembrate gravissime ed è stata trasportata all'ospedale San Carlo per delle contusioni e qualche graffio. Le sue condizioni si sono però aggravate durante la notte. I medici che l'hanno assistita non sarebbero in grado di collegare con certezza la morte con lo scippo.