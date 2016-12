Milano, anziano ucciso da un branco di cani

foto Ansa 23:40 - Un uomo di 74 anni è stato aggredito e dilaniato da un branco di cani, di grossa taglia, mentre attraversava un campo alla periferia di Milano. L'anziano è morto dopo il ricovero in ospedale. Il 74enne è stato morso da sei o sette randagi alle braccia, alle gambe e al volto. Inutili i soccorsi. - Un uomo di 74 anni è stato aggredito e dilaniato da un branco di cani, di grossa taglia, mentre attraversava un campo alla periferia di Milano. L'anziano è morto dopo il ricovero in ospedale. Il 74enne è stato morso da sei o sette randagi alle braccia, alle gambe e al volto. Inutili i soccorsi.

Il destino ha colpito in maniera ineluttabile: sembrava che l'anziano potesse farcela. Era stato salvato da un contadino che aveva allontanato a bastonate gli animali. Ma Gaetano G. non ce l'ha fatta. A nulla sono serviti la tempestività dei soccorsi e le cure dei medici. Ad ucciderlo - hanno spiegato i sanitari - non sono stati solo i morsi dei cani, ma hanno probabilmente concorso l'età avanzata con le conseguenti condizioni di salute generale e il grande spavento anzi il terrore che deve avere provato.



L'episodio - veramente inusuale nel capoluogo lombardo - si è verificato intorno alle 17.40. Gaetano G., che abita a Como ed è un pensionato, era andato a trovare una coppia di amici milanesi, che però erano ancora al lavoro, in via Martirano, quartiere Baggio, che peraltro pur essendo una strada fra i campi è asfaltata e vi passano residenti, auto e moto. Conosce la zona e decide di fare due passi. A un certo punto viene circondato e attaccato da cinque, forse sei, cani bradi fra cui certamente quattro meticci, due marroni e due grigi, e un cane lupo. Gli animali lo mordono ferocemente dappertutto: braccia, gambe, volto.



Un automobilista vede cosa sta accadendo e suona forte il clacson nel tentativo di disperdere i cani. Ma decisivo è stato l'intervento del signor Angelo, 66 anni, un contadino che stava zappando un terreno, che con un bastone riesce a farli fuggire. Subito vengono chiamati i soccorsi mentre tra gli abitanti del quartiere monta la polemica. Quando arrivano i sanitari rimangono colpiti dalle ferite. L'anziano viene immediatamente trasportato in massima urgenza con l'eliambulanza all'ospedale San Raffaele. Le sue condizioni appaiono fin dal primo momento gravissime.



La polizia locale ha fatto giungere sul posto una squadra di accalappiacani che ha lavorato per ore ma, da quanto si è appreso, a vuoto perché nessun cane è stato catturato. Non sembra, al momento, che gli animali siano di coloro che abitano in due campi nomadi della zona. Qualcuno ha dei cani in alcune baracche ma li tiene legati.