Milano, smantellate gang cinesi: operazione in tutta Italia

Correlati Milano, sgominata gang cinese 10:53 - Maxi blitz dei carabinieri contro una vasta organizzazione composta da giovani cinesi appartenenti a bande etniche che operavano nelle province di Milano, Cremona, Torino, Genova, Frosinone e Teramo. Oltre 30 le richieste di custodia cautelare emesse. I reati ipotizzati sono di associazione per delinquere finalizzata alle estorsioni e rapine, sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo e spaccio di ecstasy e ketamina.

L'operazione, chiamata China Blue, è l'epilogo di una complessa attivita' investigativa che ha consentito di acquisire innovativi e qualificati profili di carattere penale sulle modalità di condotta delinquenziale intraetnica delle gang. Le indagini erano iniziate nel maggio 2009.



Con l'operazione China Blue, i carabinieri di Milano hanno squarciato il velo dei complicati rapporti criminali tra varie gang cinesi, originariamente insediate in province diverse, ma tutte in concorrenza spietata per il controllo del territorio della piazza milanese.



E' il capoluogo lombardo, infatti, anche se limitatamente alla comunità cinese, il teatro dei principali reati contestati nelle ordinanze, dove, con rapporti di forza variabili nel tempo, si configura il susseguirsi del predominio dell'una o dell'altra gang nello spaccio all'interno delle discoteche etniche o nello sfruttamento della prostituzione.



Il Nucleo investigativo ha svelato la struttura di vari gruppi criminali, anche del centro-sud Italia, proprio alla luce delle ritorsioni reciproche che, nel tempo, si erano concretizzate a Milano in aggressioni e ferimenti.