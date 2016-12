foto Ansa 18:52 - Un carico di 104 scimmie provenienti dalla Cina è giunto il 21 febbraio in Italia. Si tratta del primo lotto delle novecento scimmie richieste a fini di sperimentazione in laboratorio dalla multinazionale Harlan di Correzzana (Monza). Le scimmie, ha reso noto il ministero della Salute, sono state sottoposte a controlli veterinari e quindi trasportate presso la ditta. I controlli dei Nas negli stabilimenti dell'azienda non hanno rilevato irregolarità. - Un carico di 104 scimmie provenienti dalla Cina è giunto il 21 febbraio in Italia. Si tratta del primo lotto delle novecento scimmie richieste a fini di sperimentazione in laboratorio dalla multinazionale Harlan di Correzzana (Monza). Le scimmie, ha reso noto il ministero della Salute, sono state sottoposte a controlli veterinari e quindi trasportate presso la ditta. I controlli dei Nas negli stabilimenti dell'azienda non hanno rilevato irregolarità.

Gli animali, giunti in Italia con un volo diretto della Air China, sono stati trasferiti nella ditta Harlan che ha un'autorizzazione per l'utilizzo degli esemplari ai fini della ricerca.



Associazione ambientalista presenta esposto alla Procura

"La normativa europea del 22 settembre 2010 prevede che gli alloggiamenti per gli animali da laboratorio siano tali da non pregiudicare il naturale comportamento etologico dell'animale, ed è semplicemente impossibile che lo stabile della Harlan sia dotato di spazi adeguati alla corretta detenzione di 900 scimmie". Lo afferma Valentina Coppola, presidente dell'associazione ambientalista Earth, che presenterà "un esposto alla Procura della Repubblica per maltrattamento".



Sempre in merito all'importazione dalla Cina delle scimmie destinate alla sperimentazione, Coppola annuncia anche "un accesso agli atti amministrativi del ministero della Salute, per comprendere se siano state poste in essere le verifiche necessarie prima di apporre il proprio benestare all' importazione degli animali".



Aiida: "Superare binomio vivisezione-farmaci"

"L'ondata di indignazione popolare con la quale si chiede di risparmiare le scimmie arrivate nello stabilimento Harlan di Correzzana (Monza) e destinate agli esperimenti di vivisezione nei laboratori farmaceutici è positiva, ma questi sforzi sono destinati al fallimento fino a quando non sarà totalmente superato il binomio vivisezione-farmaci". Lo afferma l'Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa), secondo cui la vivisezione va combattuta con "l'obiezione di coscienza diretta di ciascuno di noi, chiamato a dire basta ai farmaci testati". "Solo con un impegno personale e collettivo che superi l'attuale situazione legislativa e di mercato è possibile in maniera seria e non ipocrita arrivare a dei risultati che vadano al di là delle apparenze e delle semplici campagne di indignazione", sostiene l'Associazione, che ha dato vita al registro di coloro che rifiutano i farmaci testati con l'obiettivo di "garantire la migliore cura possibile senza che questa passi per la sperimentazione animale".



Associazioni: "Intervenga Formigoni"

"Il presidente Formigoni ha la possibilita' di fermare per sempre questi traffici di macachi destinati all'allevamento Harlan, come di chiudere Green Hill, il lager di Montichari che ogni anno invia 2500 cani beagle ai laboratori di vivisezione di mezza Europa". Lo afferma in una nota congiunta il fronte animalista formato da cinque associazioni, Ente nazionale protezione animali (Enpa), Lega Anti vivisezione (Lav), Lega italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente (Leidaa), Lega Nazionale per la Difesa del Cane (Lndc), Organizzazione Internazionale Protezione Animali (Oipa) secondo le quali l'importazione dei 900 macachi destinati alla sperimentazione, da parte dell'allevamento Harlan che ha sede in Brianza, "rappresenta un episodio senza precedenti, che indigna l'Italia intera".