foto Da video 13:32 - E' stato condannato a 14 anni di reclusione Alessandro Cozzi, il conduttore televisivo che il 29 marzo 2011 uccise con una serie di coltellate, il titolare di un'agenzia di lavoro, Ettore Vitiello, al quale doveva 15mila euro che gli venivano sollecitati con una certa pressione. Il pm, durante il processo con rito abbreviato davanti al gup, aveva chiesto una condanna a 16 anni.

Cozzi, educatore familiare che qualche anno fa ha condotto sui canali Rai la trasmissione "Diario di famiglia", il 29 marzo 2011 uccise Vitiello, 58 anni, con una cinquantina di coltellate, dopo essersi presentato nell'ufficio della sua agenzia.



L'ex conduttore tv, è anche indagato per omicidio in un altro 'filone' di indagini relative alla morte di un altro uomo, Alfredo Capelletti, che oltre 13 anni fa era un socio in affari di Cozzi. La morte avvenne nel 1998. Il pm milanese Maurizio Ascione, nei mesi scorsi, ha riaperto il caso che all'epoca era stato archiviato come un suicidio. E' in corso una perizia sul Dna e sulle impronte digitali rinvenuti sul coltello che venne ritrovato in mano a Capelletti. Gli esiti degli accertamenti, in sede di incidente probatorio, verranno discussi davanti al gip il 21 marzo.



Per l'omicidio Vitiello, il pm aveva chiesto una condanna a 16 anni di carcere, ma il gup Meyer è partita dalla pena minima di 21 anni e l'ha ridotta di un terzo per lo sconto del rito abbreviato. Il pm non aveva contestato alcuna aggravante e aveva tenuto conto, nel quantificare la pena, della confessione dell'uomo e della sua volontà di risarcire la famiglia della vittima.



"Quella comminata dal giudice - ha spiegato l'avvocato Pecorella, che assiste uno dei due giovani figli di Vitiello, parti civili assieme alla moglie - è una sanzione inadeguata. Si poteva contestare, infatti, l'aggravante della crudeltà per le tante coltellate, molte delle quali inflitte alla schiena, schiacciando la vittima a terra con un ginocchio". Per il legale, inoltre, "potevano essere contestati anche la premeditazione, per il coltello che Cozzi si portò dietro attendendo anche l'uscita dei colleghi di Vitiello, e i futili motivi, perché l'imputato ha ucciso per poche migliaia di euro".



L'avvocato, infine, ha chiarito che Cozzi "finora ha dato solo un anticipo di risarcimento ai familiari".