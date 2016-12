Mills,Berlusconi:volevo assoluzione

18:30

- Silvio Berlusconi ha accolto la sentenza sul caso Mills mentre si trovava a Villa Certosa in Sardegna. L'ex premier, che è già rientrato a Milano, ha espresso, parlando con i suoi, "soddisfazione" per il fatto che non sia passato il "monstrum" giuridico che avrebbe bloccato la prescrizione. Ma anche "rammarico" per il fatto che non ci sia stata l'assoluzione che tanto "auspicava".