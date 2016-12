Mills,Ghedini: vogliamo assoluzione

15:57

- "Volevamo una assoluzione e c'erano i presupposti per averla". Così Niccolò Ghedini, uno dei legali di Berlusconi nell'ambito del processo Mills. "La prescrizione è una decisione dei giudici che, pur se non ci soddisfa, non ci dispiace del tutto. Ma noi - ribadisce l'avvocato - vogliamo avere l'assoluzione piena per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. Berlusconi lo merita".