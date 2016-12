Mills, prosciolto Berlusconi

14:51

- Silvio Berlusconi è stato prosciolto per prescrizione dai giudici della decima sezione penale del tribunale di Milano al termine del processo sul caso Mills. Berlusconi era accusato dalla procura di Milano di aver dato all'avvocato inglese Mills 600mila dollari perché testimoniasse il falso in due processi alla fine degli anni Novanta (tangenti alla guardia di finanza e All Iberian).