Denunciata un'intera famiglia di falsi invalidi: marito, moglie e suocera nei guai a Varese

foto Ansa Correlati Guarda il video 10:48 - Un pensionato del Varesotto, che pur risultando "totalmente impossibilitato a muoversi" camminava benissimo, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza che lo ha seguito e filmato per giorni scoprendo la truffa. L'uomo è stato ripreso mentre guida, fa la spesa, e cammina utilizzando tranquillamente anche l'arto che risultava paralizzato. Denunciata la moglie che oltra all'accompagnamento percepiva un assegno non dovuto per la madre "malata" in Romania

Nel corso dell'attività, i militari, che hanno denunciato l'italiano, la moglie e la madre di lei per truffa aggravata, hanno anche sequestrato 18.600 euro in contanti trovati in casa dell'indagato; sono stati avviati, inoltre, gli accertamenti fiscali sull'uomo che, oltre a vedersi tassare tutto il guadagno illecito connesso alla truffa, risulta essere proprietario di sei immobili che, dai primi riscontri, risulterebbero da tempo affittati in nero.