In scooter contromano su A8, morto

00:23

- Viaggiava in sella al suo scooter contromano sulla A8 tra Busto Arsizio e Gallarate (Varese) quando si è scontrato contro un'auto. L'uomo è morto così, in modo istantaneo, sbalzato sull'altra corsia e travolto da altre vetture. A causa dell'incidente L'autostrada è chiusa in direzione Varese tra Busto Arsizio e Gallarate.